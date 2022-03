GameStop e il suo management criticati da Reggie Fils-Aime: manca una strategia 'articolata'

Reggie Fils-Aime è stato tra i protagonisti dell'evento SXSW questo fine settimana e ha parlato del mercato dell'industria dell'intrattenimento e ha esposto i suoi pensieri riguardo il metaverso di Facebook.

Naturalmente, nello stesso discorso, l'ex presidente di Nintendo of America ha parlato anche di GameStop. Reggie ha fatto parte del consiglio di amministrazione del noto rivenditore da aprile 2020 a giugno 2021. GameStop è stata un'altra delle tante aziende duramente colpite dalla pandemia e dall'aumento delle vendite digitali. Reggie si è unito al consiglio sperando di poter aiutare l'azienda. "L'industria dei videogiochi ha bisogno di un GameStop sano e vivace", ha detto a proposito della sua nomina su Twitter nel 2020. "Non vedo l'ora di far parte del consiglio di amministrazione di GameStop".

Al SXSW, Reggie ha sostenuto questo e ha ribadito la sua convinzione che GameStop avrebbe potuto avere successo se si fosse adattato e si fosse ramificato nell'e-commerce - il CEO di Chewy Ryan Cohen è stato coinvolto nel consiglio di amministrazione per fare proprio questo - ma sebbene Reggie volesse far parte di questo sforzo, ha detto che la sua visione è stata "respinta".

Quando Emily Chang di Bloomberg ha chiesto a Reggie la sua idea sulla strategia dell'azienda, è stato tutt'altro che lusinghiero:

"Non c'è stata una strategia articolata. La leadership dice che non vuole articolare la strategia perché non vogliono che venga rubata. Per me non era accettabile".

Reggie non ha dichiarato il motivo per cui ha lasciato GameStop, né ha rivelato per quanto ha venduto le sue azioni. Tuttavia, sembra che una divergenza di opinioni sia ciò che ha portato lui e un certo numero di altri importanti membri del consiglio ad andarsene dalla società.

Fonte: Nintendolife.