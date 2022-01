GameStop: Rise to the Players è il film sul caso Wall Street e ha un primo trailer

È stato solo un anno fa quando i titoli di GameStop hanno attirato l'attenzione del mainstream, rendendo molto ricchi alcune persone. Un anno è abbastanza lungo per realizzare il primo grande documentario. GameStop: Rise of the Players è il docufilm dai creatori di Console Wars del 2020.

Jonah Tulis e Blake J. Harris, che hanno prodotto Console Wars per Paramount Plus, sono tornati per raccontare la storia della breve stretta che ha portato il prezzo delle azioni di GameStop a più di $ 300. Il titolo ha raggiunto il picco di $ 325 il 29 gennaio 2021 quando i Redditor della comunità di r/wallstreetbets hanno scavato, accumulando e mantenendo le azioni della società, non importa quanto fosse alto il prezzo. Ciò ha comportato perdite sbalorditive per le grandi case di investimento che avevano venduto allo scoperto le azioni.

"Mettendo in luce il lato umano di un sensazionale dramma di affari, Gamestop: Rise of the Players è una storia di Davide contro Golia sulla gente comune che si sveglia al potere", si legge in una riga dalla sua descrizione. Il film uscirà nelle sale il 28 gennaio. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer e alla locandina.

Official poster for GAMESTOP: RISE OF THE PLAYERS. In theaters January 28. pic.twitter.com/5LQHHCoayM — Super LTD (@SuperLTDFilm) January 20, 2022

GameStop è ora gestito da Ryan Cohen, il miliardario fondatore dell'azienda di alimenti per animali Chewy.

Fonte: Gamespot