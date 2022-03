PC gaming dominio assoluto mouse e tastiera. Solo il 10% delle sessioni con un controller

Valve ha rilasciato delle statistiche di utilizzo di Steam da parte dei giocatori. Oltre a dati generali riguardanti la quantità di utenti attivi mensili, che l'ha resa la piattaforma di videogiochi più utilizzata, sorpassando anche Playstation Network, ci sono informazioni relative all'uso dei controller.

Sembra che ci siano 48 milioni di controller "registrati dagli utenti di Steam", che vengono utilizzati in poco più del 10% delle sessioni. Per "controller", pare che Steam intenda qualunque cosa che non sia la periferica tipica del gaming su PC, mouse e tastiera: dai Dualshock 4 fino ai pedali per i racing game addirittura ai dancepad.

Nel corso del 2021 i fighting game e gli sportivi sono stati giocati con un controller il 70% delle volte; solo il 7-8% invece gioca agli FPS con una periferica diversa da mouse e tastiera, e meno dell'1% gioca così gli strategici in tempo reale.

Dati che probabilmente non sorprenderanno, come invece potrebbe sorprendere il dato relativo ai giochi d'azione in terza persona: circa la metà dei giocatori infatti gioca con un controller, e in questo caso è sorprendente che così tanti giocatori preferiscano comunque mouse e tastiera. Il supporto a mouse e tastiera di Elden Ring, per esempio, non è proprio dei migliori - a differenza della guida di Elden Ring di Eurogamer.it.

