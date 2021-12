Gears 6 è realtà e ha una finestra di lancio ma The Coalition prima pubblicherà un nuovo gioco per un rumor

Gears of War è uno dei franchise Xbox più amati e molti fan aspettano con ansia Gears 6. Per adesso, fonti ufficiali non hanno ancora confermato un nuovo capitolo della serie, perciò tutto quello che si trova in circolazione è semplice rumor.

Il poco che è confermato è che The Coalition funziona già con la tecnologia di Unreal Engine 5, che sta riscuotendo un discreto successo. Quindi è normale che i prossimi titoli dell'azienda abbiano questa incredibile tecnologia. E potrebbe essere il caso di Gears 6, da cui sono emerse nuove informazioni riferite alla sua possibile data di lancio e non solo.

Questa informazione è stata data da Rand a Thor 19 attraverso un podcast. L'insider afferma di aver sentito che The Coalition sta lavorando su Gears 6 e che il gioco dovrebbe arrivare tra il 2024 e il 2025. Lo sviluppatore, come detto, userà la tecnologia Unreal Engine 5, ma in questo tempo lo studio lancerà prima un nuovo gioco, che dovrebbe arrivare nel 2023. Al minuto 15:33 potete ascoltare questi dettagli.

Ovviamente come abbiamo detto si tratta di rumor, perciò niente è ufficiale. Non ci resta che aspettare notizie proprio da Microsoft e The Coalition.