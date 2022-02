Gears 6 e non solo? The Coalition starebbe lavorando a nuovi progetti non ancora annunciati

Il talento di The Coalition è stato messo in luce in numerose occasioni sia da alti funzionari Xbox che da giornalisti rispettabili. Senza dubbio, il futuro degli sviluppatori di Gears 5 è più che promettente, soprattutto perché si tratta di uno degli studi più esperti e talentuosi quando si tratta di lavorare con il motore grafico Unreal Engine. Inoltre, tale talento può essere visto in Gears 5 e nella sua fenomenale espansione Hivecrusher, o nell'incredibile demo di Matrix per Xbox Series X|S e PC, in cui hanno collaborato con Epic Games.

Negli ultimi mesi diverse indiscrezioni hanno indicato che The Coalition è al lavoro su diversi progetti non annunciati, uno dei quali sarebbe il tanto atteso Gears 6, insieme a una nuova IP che è stata confermata da un dipendente dello studio.

Al momento nessuno dei progetti è stato ufficializzato dalla stessa The Coalition, ma grazie ad alcune dichiarazioni condivise dal fan account Xbox Studio tramite Twitter, Aaron Greenberg avrebbe assicurato che The Coalition è al lavoro su diversi progetti non ancora annunciati.

Info Exclusiva por parte de Aaron.



Como sabéis, @aarongreenberg ha estado hoy en Bogotá en un evento en los que han asistido varios fans.



Uno de ellos @TheGershDevice le ha llevado varias preguntas de mi parte y además me ha compartido información exclusiva revelada. pic.twitter.com/azBybGUYBx — Xbox Studio (@XboxStudio) February 22, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Y una última respecto a The Coalition: "Son maestros en Unreal Engine, ayudaron a Epic Games a llevar a cabo su demo de "The Matrix"



El equipo ahora mismo esta trabajando en varios proyectos sin anunciar" ? — Xbox Studio (@XboxStudio) February 22, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Qualunque sia il progetto su cui lo studio sta lavorando, possiamo probabilmente aspettarci maggiori dettagli su di esso, insieme ad altri progetti come Avowed, Starfield e molti altri, nei prossimi mesi.

Fonte: GamesRadar