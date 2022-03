Gears of War il film: il produttore Dylan Clark aggiorna i fan

Uno dei produttori dietro il tanto atteso adattamento cinematografico di Gears of War ha fornito un nuovo aggiornamento sullo stato del progetto.

Per la maggior parte degli ultimi 15 anni, una versione cinematografica di Gears of War è stata in qualche modo in fase di sviluppo. Anche se il lavoro sul film non è mai andato abbastanza avanti per collegare effettivamente un grande attore al progetto, sembra che potremmo sentire di più sullo stato attuale del film in breve tempo.

In una nuova conversazione con The Digital Fix, al produttore Dylan Clark è stato chiesto se poteva condividere qualcosa sullo sviluppo della pellicola. Sebbene Clark, impegnato a promuovere The Batman, si sia rifiutato di dire nulla su Gears of War, ha detto che notizie di qualche tipo potrebbero emergere in breve tempo.

"Sono contento che ti interessi", ha detto Clark. "È qualcosa che è stata una mia passione per molto tempo. Penso che molto presto ci sarà un annuncio".

Negli ultimi anni, diverse notizie hanno parlato del coinvolgimento dell'attore ed ex wrestler Dave Bautista nel film. Per molto tempo, Bautista ha espresso la volontà di interpretare il protagonista di Gears of War Marcus Fenix ​​in un potenziale film basato sul videogioco. In effetti, lo sviluppatore di Gears 5 The Coalition ha finito per inserire Bautista nell'ultimo gioco della serie, in parte proprio a causa della sua volontà di vestire i panni di Fenix. Resta da vedere se Bautista sarà effettivamente coinvolto nel film di Gears of War se vedrà la luce del giorno, ma è sicuramente un nome che molti fan vorrebbero vedere collegato al film.

Fonte: Comicbook.