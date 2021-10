GeForce Now RTX 3080 apre i pre-order: Marvel's Guardians of the Galaxy e Riders Republic entrano nel catalogo

Attraverso un comunicato stampa, Nvidia annuncia che a partire da oggi tutti i giocatori potranno preordinare il nuovo abbonamento GeForce NOW RTX 3080, un incredibile aggiornamento alla prossima generazione di cloud gaming. Pensato per fornire le più alte risoluzioni e frame rate più veloci, insieme a una latenza decisamente più bassa.

In aggiunta, a partire da questo giovedì cinque nuovi giochi si uniranno alla libreria, tra cui Marvel's Guardians of the Galaxy. Il gioco è disponibile in streaming con il supporto RTX ON per i membri Founders e Priority - e molto presto anche per gli utenti che usufruiranno di GeForce NOW RTX 3080. Ma le novità non sono ancora finite: questa settimana arriveranno anche Riders Republic in streaming su GeForce NOW, e Alan Wake Remastered, con una nuova e stupefacente grafica. Ecco la lista.

Marvel's Guardians of the Galaxy

Riders Republic

Alan Wake Remastered

Hide and Shriek

Paradise Killer

GeForce Now è sempre RTX On. Sia che giochiate su PC, Mac, iPhone, smartphone Android, Chromebook o SHIELD. Avete sempre accesso a più di 1.100 giochi, compresi gli attuali blockbuster tripla A come Far Cry 6, la serie Crysis remastered, F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch e Guardians of the Galaxy, che gode del supporto per il ray tracing e NVIDIA DLSS.