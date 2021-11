Fortnite e GTA V chi? Genshin Impact nel suo primo anno ha guadagnato più denaro di qualsiasi altro gioco

L'action RPG Genshin Impact ha avuto un enorme successo al lancio lo scorso anno e continua ad essere un gioco estremamente popolare. Questo ovviamente lo ha reso abbastanza redditizio per lo sviluppatore miHoYo, ma quanto? Ora un utente di ResetEra non è riuscito a mettere insieme le cose.

L'utente di ResetEra Einbroch ha rivelato che Genshin Impact ha guadagnato più soldi nel suo primo anno rispetto a qualsiasi altro gioco. Lo ha determinato raccogliendo informazioni da varie fonti, tra cui Business Insider, VentureBeat, Gameindustry.biz e altre. Secondo quanto riportato, Genshin Impact ha incassato almeno $ 2,3 miliardi nel suo primo anno, con una stima di un massimo di oltre $ 3,5 miliardi. Appena sotto troviamo Fortnite, che ha guadagnato tra $ 2,3 miliardi e $ 2,8 miliardi nel suo primo anno.

Il grafico mostra altri giochi: Grand Theft Auto 5 è arrivato terzo con $ 2,1 miliardi, battendo di poco il remake di Call of Duty: Modern Warfare a $ 2,05 miliardi. Animal Crossing: New Horizons arriva quinto con $ 2 miliardi nel suo primo anno. Monster Strike, Candy Crush, Puzzle & Dragons, PUBG, Lineage M e Pokémon Go completano il resto dell'elenco dei primi 12.

Ovviamente si tratta di una stima, ma resta il fatto che Genshin Impact si conferma essere il titolo più di successo.

Fonte: ResetEra