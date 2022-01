Genshin Impact: una ragazza ha speso più di $ 20.000 con la carta dei suoi genitori

Il signor Lim Cheng Mong è rimasto perplesso quando la banca lo ha chiamato per dire che era inadempiente per oltre 20.000 dollari con la sua carta. "All'inizio pensavo di essere stato truffato, ma la società della carta di credito ha detto che tutte le transazioni erano legittime e non c'era niente che potessero fare", ha detto il signore, 56 anni, che lavora come product manager in un'azienda tedesca.

Il percorso di fatturazione ha portato all'account di sua figlia di 18 anni, collegato alla sua carta di credito. Ma, a sua insaputa, l'adolescente aveva collegato il suo portafoglio elettronico a Genshin Impact e ha trascorso sei settimane, da agosto a ottobre, spendendo in acquisti in-app per migliorare la sua esperienza di gioco.

"L'ho sgridata e le ho detto che erano un sacco di soldi, l'equivalente di un anno di studio se fosse andata in un'università straniera", ha detto il padre della ragazza in un'intervista. "L'enorme somma è stata spesa senza battere ciglio" , ha detto. Questo tipo di storie di genitori che spendono ingenti somme per pagare i costi generati dalle spese dei propri figli su Internet sono sempre più frequenti, dal momento che sempre più giovani sono esposti a questo tipo di transazione con l'aumento della digitalizzazione.

Per adesso il signor Lim ha recuperato circa 10.000 dollari dalla banca che ha emesso la sua carta di credito, cosa che, secondo lui, è stata fatta solo per buona volontà.

Fonte: The Straits Times