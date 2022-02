Genshin Impact riceverà la traduzione italiana? Spunta un leak della versione 2.6

Probabilmente ci sono buone notizie per i giocatori italiani di Genshin Impact: l'action RPG open world di MiHoYo lanciato nel settembre del 2020 in Occidente potrebbe ricevere con il prossimo aggiornamento il supporto alla lingua italiana.

Genshin Impact è sottotitolato in diverse lingue europee, tra cui il tedesco, il francese, lo spagnolo e ovviamente anche l'inglese. Da tempo sui social i giocatori italiani hanno chiesto una traduzione nella nostra lingua e ciò sembra che avverrà presto. Secondo quanto riportato dal dataminer Project Celestia su Twitter, il prossimo aggiornamento alla versione 2.6 aggiungerà il supporto alla lingua italiana.

Attenzione però perché come riporta il dataminer si sta parlando di sottotitoli e non di doppiaggio vocale disponibile in giapponese, cinese, coreano e inglese. Oltre all'italiano, come riporta l'utente, dovrebbe anche arrivare il turco.

In other words, new Game Languages: Turkish and Italian.



Non resta che attendere quindi eventuali informazioni ufficiali.