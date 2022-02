GetsuFumaDen: Undying Moon, l'action dark fantasy di Konami esce oggi dall'accesso anticipato

Tramite un comunicato stampa, Konami annuncia la fine del periodo in Accesso Anticipato di GetsuFumaDen: Undying Moon, il gioco completo è ora disponibile su PC via Steam. La versione 1.0 per PC segue la pubblicazione di GetsuFumaDen su Nintendo Switch.

Durante il periodo di Accesso Anticipato il gioco ha ricevuto numerosi fix e aggiornamenti, molti dei quali ispirati dai feedback ricevuti attraverso la community di Steam, il canale Twitter ufficiale e il server Discord ufficiale. Nuovi stage, protagonisti, boss e molto altro sono stati implementati nei mesi scorsi e ora il prodotto completo è finalmente disponibile su PC. Nuovi contenuti continueranno ad arrivare post-lancio.

Ecco un riassunto degli aggiornamenti fatti durante il periodo di accesso anticipato:

Aggiunto un nuovo personaggio giocabile - Getsu Renge

Aggiunta la difficoltà Apprendista per i giocatori che trovano il gioco troppo impegnativo

Aggiunte nuove opzioni come "Smontare" e "Alzare il livello dell'attrezzatura"

Aggiunto un nuovo stage, Subspace Citadel

Aggiunti nuovi nemici, incluso Daidarabotchi, boss della Subspace Citadel

Aggiunta la Hall of Treasures, che permette ai giocatori di tenere traccia dei nemici sconfitti

Aggiunta una nuova arma primaria, Whip

Aggiunta una nuova Arte Segreta, "Weapon Rack Order"

Bug fix, migliorie al gameplay e alla quality of life per un gameplay più bilanciato

GetsuFumaDen: Undying Moon è attualmente disponibile a €24.99 su Steam. I Fan di GetsuFumaDen potranno anche acquistare a €34.99 una Deluxe Edition digitale che un artbook digitale, Colonna sonora inedita e la versione originale giapponese di Getsu Fūma Den uscita su Famicom e mai pubblicata prima d'ora in occidente.