Ghost of Tsushima 2 in via di sviluppo? Spuntano alcuni annunci di lavoro

Un sequel di Ghost of Tsushima non sarebbe strano, considerando come è stato accolto calorosamente sia dalla critica che dai fan. Mentre i giocatori ora possono godersi Ghost of Tsushima Legends che è disponibile su PlayStation Plus, sono comparsi alcuni annunci di lavoro che indicano che lo studio sta già sviluppando un Ghost of Tsushima 2.

Attraverso il sito web ufficiale, Sucker Punch afferma di essere alla ricerca di un Senior Combat Designer e di un Technical Combat Designer, ed entrambe le posizioni richiedono di aver giocato a Ghost of Tsushima e di avere una comprensione dei suoi sistemi principali. La figura dovrà "Prototipare, migliorare e bilanciare i nemici, così come le abilità dei giocatori", recita una descrizione del lavoro.

Anche se per adesso non ci sono notizie certe su un possibile sequel, l'annuncio sembra suggerire che Sucker Punch stia cercando di espandere e migliorare i sistemi principali di Ghost of Tsushima. Che si tratti del multiplayer di Legends o di un nuovo gioco, nessuno può saperlo per ora, ma i fan speranzosi stanno ipotizzando che il viaggio del protagonista continuerà.

Per adesso quindi ci sono solamente questi annunci di lavoro: non resta che attendere dettagli ufficiali da Sucker Punch.

Fonte: Sucker Punch