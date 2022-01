Ghost of Tsushima ha venduto più di 8 milioni di copie

Il CES 2022 è stato un evento ricco di eventi in particolare per quanto riguarda PlayStation, con Sony che ha annunciato ufficialmente PlayStation VR2 e Horizon Call of the Mountain.

Tuttavia, sono stati condivisi anche altri aggiornamenti più piccoli ma comunque significativi, come i dati di vendita aggiornati di Ghost of Tsushima.

È stato confermato che il gioco di azione e avventura samurai open world di Sucker Punch ha venduto 8 milioni di copie in tutto il mondo. Ciò include sia la versione originale per PS4 lanciata nel 2020, sia Ghost of Tsushima Director's Cut, lanciato sia per PS5 che per PS4 nel 2021.

All'ultimo conteggio delle vendite, Ghost of Tsushima aveva piazzato 6,5 milioni di unità in tutto il mondo. Quando Sony ha annunciato questo traguardo, ha anche confermato che era in sviluppo un adattamento cinematografico del gioco, con Chad Stahelski, il regista di tutti e quattro i film di John Wick, in qualità di regista.

Ghost of Tsushima è disponibile su PS5 e PS4.

Fonte: Gamingbolt.