Ghost Recon Breakpoint ha un oggetto NFT che può essere ottenuto gratuitamente giocando...600 ore

Pochi giorni fa vi avevamo riportato la notizia di Ubisoft che ha lanciato la propria piattaforma con tecnologia blockchain, Ubisoft Quartz. Questa piattaforma consente ai giocatori di ottenere oggetti NFT (Non Fungible Token) all'interno dei giochi.

Il primo titolo ad avere questa nuova feature è Ghost Recon Breakpoint: è già uscito un NFT sotto forma di elmetto, ma è qui che le cose si fanno più strane. Per ottenere questo NFT i giocatori devono giocare a Ghost Recon Breakpoint per 600 ore. Sì, avete letto bene, circa 25 giorni. L'editore non vende questi oggetti digitali, ma li regala gratuitamente a giocatori selezionati e che hanno passato così tante ore nel gioco.

Per adesso quindi, i giocatori che desiderano questo casco e che hanno anche giocato a oltre 600 ore di Breakpoint hanno attualmente circa poco meno di 100 ore per ottenerlo: non solo serve il tempo di gioco, ma questi oggetti si trovano anche in quantità limitata.

Ubisoft's second Ghost Recon NFT can now be claimed by people who've played the game on PC for 600+ hours.



Presumably the 600+ will jack up the price at which people who claim them will be willing to sell



Ubisoft's FAQ says it gets a percentage cut of sale value "in some cases" pic.twitter.com/DjU7eCOZz3 — Stephen Totilo (@stephentotilo) December 12, 2021

Il prossimo NFT di Ubisoft che saranno un paio di pantaloni, per fortuna richiederà solo 100 ore spese all'interno di Breakpoint.

Fonte: Kotaku