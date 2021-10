Ghost Recon Frontline è appena stato annunciato e ha già un rinvio

Annunciato appena una settimana fa, il nuovo Tom clancy's Ghost Recon Frontline è davanti alle sue prime difficoltà. La closed beta, annunciata proprio durante il reveal e prevista per oggi, è stata posticipata a data da destinarsi. Evidentemente, in questi ultimi giorni deve essere accaduto qualcosa di irreparabile, altrimenti si fa davvero fatica a comprendere una scelta di questo tipo.

Proprio su Twitter, il team ha spiegato: "Abbiamo deciso che è meglio posticipare il Closed Test per Tom Clancy's Ghost Recon Frontline. Il team di sviluppo è impegnato a creare la migliore esperienza possibile. Condivideremo i dettagli sulla nuova data per il Closed Test il prima possibile. Grazie per il vostro continuo supporto."

We have an important message regarding Ghost Recon Frontline's Closed Test. pic.twitter.com/ne1VgOLMJF — GRFrontline (@GRFrontline) October 13, 2021

Dopo tre anni di lavoro da parte di Ubisoft Bucarest, il primo risultato è il posticipo della closed beta alla prima uscita. Non un buon segno per questo free-to-play. Forse quanto è accaduto a CD Project RED ha creato un po' di isteria all'interno dei team di sviluppo, cercando di limare il più possibile il titolo prima del lancio evitando linciaggi mediatici. Battlefield 2042 ha infatti subito una sorte simile su Reddit, con il valore di EA crollato del 7%.

In attesa di ulteriori sviluppi, vi ricordiamo che Frontline è previsto per PS4, PS5, Xbox Series X e S, Xbox One, PC e Stadia. Non vi è ancora una data d'uscita, e a quanto pare, forse è meglio così.

