Ghost Recon Frontline è 'una copia' di Warzone con 'niente di innovativo', afferma Tom Henderson

Ghost Recon Frontline è stato annunciato ad ottobre e la sua accoglienza è stata piuttosto tiepida, essendo lontana delle aspettative sia dei fan di Ghost Recon, sia dai fan dei Battle Royale in generale, poiché non sembrava presentare nulla di innovativo o che lo diversificasse dagli altri prodotti del genere già presenti sul mercato.

L'insider Tom Henderson ha confermato quanto appena detto: non sembra esserci proprio niente di innovativo in Ghost Recon Frontline, ora che arrivano i resoconti di chi sta provando la Closed Beta. Il nuovo Battle Royale free-to-play di Ubisoft è detto essere "una copia carbone di Warzone in parecchi aspetti. Niente di innovativo".

Early reports are suggesting that the Ghost Recon: Frontline Closed BETA is a carbon copy of Warzone in a lot of areas.



Similar animations, similar sounds, etc.



Nothing innovative. pic.twitter.com/b3cq810Iig — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 28, 2022

Se volete vedere con i vostri occhi, potete farlo grazie a un video di quasi quaranta minuti che è rimasto su Twitch a questo link, finché è ancora online. A vedere alcune scene di gameplay, sembra che Tom Henderson abbia scelto proprio le parole esatte.

Come Ubisoft prenderà la gestione di questo prodotto soprattutto alla luce della prossima sepoltura di Hyper Scape è da vedere, ma per il momento sembra ci siano solo notizie molto poco rassicuranti.

