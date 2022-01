Ghost Story Games: il prossimo gioco del creatore di BioShock starebbe incontrando grosse difficoltà

Il direttore creativo di BioShock, Ken Levine, ha fondato il suo studio Ghost Story Games nel 2014 ma dobbiamo ancora vedere quello che il team sta realizzando. Un nuovo report potrebbe far luce sul perché ancora non abbiamo visto nulla del progetto.

Bloomberg riferisce che il primo gioco di Ghost Story è in uno stato di sviluppo "infernale", secondo "15 dipendenti attuali e informatori" dello studio che sono stati intervistati nell'articolo.

Questi 15 sviluppatori, "la maggior parte dei quali ha richiesto l'anonimato perché temevano ripercussioni", ha affermato che Levine aliena coloro che si oppongono o non riescono a soddisfare la sua visione - una visione che ha avuto "numerosi riavvii e cambiamenti di direzione".

Un particolare punto critico è la differenza "tra il tipo di gioco che [Ghost Story] si proponeva di realizzare e il tipo di gioco che Levine [è] abituato a dirigere". Secondo i dipendenti, le funzionalità sono state modificate o eliminate prima del completamento, una mancata corrispondenza per molti dei loro processi creativi. A questo punto, il gioco di Ghost Story è in sviluppo da sette anni e mezzo, un ciclo più lungo rispetto a Red Dead Redemption 2. Anche se le cose sembrano finalmente essere sulla buona strada, un dipendente stima che il gioco non uscirà per un altro anno o due.

Per quanto riguarda il franchise che Levine ha lasciato, BioShock 4 è attualmente in fase di sviluppo. Un nuovo studio, Cloud Chamber, è stato fondato nel 2019 per realizzare il progetto. Anche i veterani della serie BioShock Hoagy de la Plante, Jonathan Pelling e Scott Sinclair stanno guidando lo sviluppo del prossimo capitolo.

Fonte: Gamepur.