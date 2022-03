Ghostbusters: Spirits Unleashed annunciato con trailer e finestra di lancio

Tramite un comunicato stampa, IllFonic annuncia che Ghostbusters: Spirits Unleashed, il nuovo videogioco 4v1 "caccia o infesta" realizzato dal team dietro Friday the 13th The Game, uscirà a bordo della Ecto-1 nel Q4 2022 per PC nell'Epic Games Store, PlayStation 4 e 5, Xbox Series X|S e Xbox One.

Prendete lo zaino Protonico e la trappola per Fantasmi, e tenete sotto controllo il PKE Meter e diventate un Ghostbuster insieme a quattro amici per inseguire dei terribili fantasmi che terrorizzano i luoghi pubblici. Lavorate di squadra per trovare il Fantasma, colpitelo con il blaster protonico e al momento giusto lanciate la trappola! Riportate la calma tra i cittadini e bloccate il Fantasma prima che infesti tutta la zona.

Nel gioco tuttavia potrete giocare nei panni del Fantasma, spaventando i cittadini in varie location. Non avrete paura dei Ghostbuster, grazie all'abilità di volare e teltrasportarvi attraverso le fenditure. Impossessatevi degli oggetti che trovaste in ogni stanza per sfuggire ai Ghostbusters e spaventare i passanti. E se questo non funzionerà, riempire di slime e invocare mini ghouls sicuramente lo farà. Infestate tutte le location a disposizione impersonado uno dei tanti Fantasmi, ognuno con le sue abilità.

Preparatevi per ogni missione nella mitica Firehouse, personalizzando il vostro Ghostbuster o Fantasma, aggiorando l'equipaggiamento o le abilità, e allenandovi a sparare con con il blaster protonico e i suoi aggiornamenti. Parlate con Winston Zeddemore, con la voce di Ernie Hudson, e scegliete le missioni da svolgere. Incontrate alcuni vecchi amici come il mitico Ray Stantz (Dan Aykroyd), pronto a dispensare consigli speciali nella Libreria Occulta di Ray.

"Ghostbusters è una delle IP più amate nel mondo, perciò abbiamo fatto il massimo per creare un prodotto speciale e accessibile a tutti gli appassionati," ha dichiarato Charles Brungardt, CEO di IllFonic. "Se sei un appassionato dei film o dei videogiochi multiplayer asimmetrici, questo è il gioco per te".

Per sapere qualcosa di più su questo gioco, vi rimandiamo alla nostra anteprima.