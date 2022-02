Ghostwire: Tokyo ha una data di uscita e mostrerà oggi il gameplay

È stata finalmente annunciata una data di uscita ufficiale per Ghostwire: Tokyo di Tango Gameworks.

Originariamente previsto per il lancio lo scorso anno prima di essere rinviato alla primavera del 2022, il gioco uscirà il 25 marzo.

Una presentazione del gioco si terrà sul canale YouTube di PlayStation oggi, 3 febbraio, alle 23 italiane.

Annunciato per PC e come esclusiva console a tempo per PS5 nel giugno 2019 durante la conferenza E3 di Bethesda, nel gioco, la maggior parte dei cittadini di Tokyo è misteriosamente scomparsa e gli spiriti conosciuti come Visitors hanno invaso la città.

Nel corso dell'avventura, inizierete a sviluppare poteri soprannaturali e combatterete gli spiriti. Successivamente incontrerete anche un gruppo di sopravvissuti mascherati che detengono la chiave per svelare il mistero dietro gli eventi in città.

