Ghostwire Tokyo tra Day One e Deluxe Edition in pre-ordine su Amazon, ecco tutti i dettagli

Ottime notizie per chi ha intenzione di acquistare Ghostwire Tokyo: il gioco è già disponibile per il pre-ordine su Amazon e sarete in grado di scegliere tra due versioni.

La Day One Edition oltre al gioco contiene anche un poster in metallo, mentre per quanto riguarda la Deluxe Edition potrete trovare il gioco, il poster in metallo ed i contenuti digitali, ovvero il completo Shinobi e armi Kunai, il pacchetto stile streetwear. Se siete intenzionati ad acquistare Ghostwire Tokyo, qui di seguito potete dare uno sguardo ai link che vi porteranno direttamente sullo store di Amazon.

Vi ricordiamo che Ghostwire Tokyo sarà disponibile su PlayStation 5 e PC dal 25 marzo.