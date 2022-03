Ghostwire: Tokyo svela i dettagli sulle diverse modalità grafiche

Diverse pubblicazioni hanno avuto l'opportunità di provare i primi due capitoli di Ghostwire: Tokyo (è disponibile anche la prova di Eurogamer.it). Oltre a scoprire di più sulle meccaniche e sul gameplay, sono stati forniti nuovi dettagli sulle diverse modalità grafiche.

Secondo MP1st, ci sono sei modalità in totale: la modalità qualità, prestazioni, qualità frame-rate elevata, prestazioni frame-rate elevata, qualità frame-rate elevata con V-Sync abilitato e prestazioni frame-rate elevate con V-Sync abilitato.

La prima è la modalità qualità, che fa girare il titolo con una risoluzione 4K e 30 FPS con riflessi ray traced e altri miglioramenti visivi abilitati. La modalità Performance gira a 60 FPS limitati con una risoluzione e riflessi inferiori. La modalità qualità con frame rate elevato è essenzialmente una versione senza limiti della modalità qualità e gira in genere tra 40 e 50 FPS.

Il sito sconsiglia questa e High Frame-Rate Performance (che può superare i 60 FPS) a causa di problemi legati al tearing. Tango Gameworks ha riconosciuto questi problemi, quindi forse verranno affrontati con la patch del day one. Viene consigliata la modalità qualità ad alta frequenza di fotogrammi con V-Sync per la somiglianza con la modalità ray tracing a 45 FPS di Resident Evil Village e le modalità prestazioni con ray tracing di Marvel's Spider-Man e Ratchet and Clank.

Ghostwire: Tokyo uscirà il 25 marzo su PS5 e PC, anche se i possessori della Deluxe Edition su console potranno accedere il 22 marzo.

Fonte: Gamingbolt.