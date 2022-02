Ghostwire: Tokyo rimarrà un'esclusiva Sony per almeno un altro anno

Lo Showcase di Ghostwire: Tokyo ha fornito tantissimi dettagli sul nuovo lavoro di Tango Works, rimasto nel mistero sino a questo reveal. Ma oltre a gameplay e data di rilascio (25 marzo), sappiamo anche quanto lungo sarà il periodo di esclusività Sony.

Oltre all'uscita su PC infatti, per almeno un altro anno il titolo del maestro Mikami sarà disponibile solo su una console: PlayStation 5. Ci troviamo nella stessa situazione di Deathloop: per i più distratti, l'intera Bethesda (editore del titolo) è ora nelle mani di Microsoft, ma Ghostwire: Tokyo e il titolo Arkane Studios erano già in sviluppo prima dell'ufficializzazione del passaggio.

Questo significa che Ghostwire: Tokyo arriverà sulle console Xbox oltre che su Game Pass, a partire dal 25 marzo 2023. Da quella data infatti, ogni giorno è buono per gli utenti Microsoft, trovandosi a disposizione oltre al titolo citato che si aggiungerebbe a Deathloop, se l'accordo annuale venisse confermato anche in questo caso, con disponibilità su Xbox a partire dal 14 settembre 2022.

