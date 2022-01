Ghostwire Tokyo si è guadagnato il Game Designer di Bayonetta 3

Marius Hermanavicius, ex Lead Game Designer di Bayonetta 3 è adesso nella squadra di Tango Gameworks, presso cui si trova in cantiere Ghostwire Tokyo e già famosa per The Evil Within. Su LinkedIn, Hermanavicius ha infatti riportato di essere impiegato presso Tango Gameworks già da agosto dello scorso anno, in realtà.

L'esodo da Platinum Games è avvenuto nel corso del 2020, quando era ancora impegnato con Bayonetta 3, dopodiché è approdato in Phoenix Game Productions come Game Designer fino, appunto, ad agosto 2021.

Gli mancherà?

Hermanavicius ha esperienza in Combat e Level Design per giochi d'azione oltre che conoscenza approfondita dell'Unreal Engine 4 e "molti altri software" impiegati nello sviluppo di videogiochi, come si legge nel suo profilo LinkedIn.

Adesso potrebbe starsi occupando di contenuti aggiuntivi per Ghostwire Tokyo o potrebbe già essere impegnato nella preproduzione di un gioco venturo. Di sicuro sentiremo ancora parlare di lui.

Fonte: Resetera