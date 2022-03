Ghostwire Tokyo influenzato dal folklore giapponese e dalle leggende metropolitane

Attraverso un post su PlayStation Blog, il team di Ghostwire Tokyo ha approfondito le influenze culturali che hanno portato allo sviluppo del gioco, ovvero gli spiriti, il folklore giapponese e le leggende metropolitane.

Il prossimo titolo d'azione incentrato sulla magia ha saputo rapire il cuore dei fan che non vedono l'ora di poter mettere le mani sul gioco. Ghostwire: Tokyo porterà i giocatori nella metropoli giapponese titolare e incaricherà loro di svelare un grande mistero soprannaturale che coinvolge la scomparsa della maggior parte degli abitanti della città. Questa scomparsa di massa coincide con l'arrivo di diversi spiriti antagonisti, che il gioco chiama Visitatori. Questi Visitatori sono potenti nemici che richiederanno una grande quantità di potere, abilità e conoscenza per essere sconfitti, che il giocatore otterrà durante il suo viaggio. Gli stessi Visitatori sono una delle parti più interessanti del titolo in uscita, poiché sono ispirati alla mitologia e al folklore giapponese e sono presentati come piuttosto terrificanti nei video promozionali di Ghostwire: Tokyo.

Parker Wilhelm di Bethesda Softworks ha ampliato un po' le influenze di questi Visitatori. In un articolo, Wilhelm approfondisce i retroscena di nemici come Kuchisake, Tengu e Shine Dancers. Il Kuchisake, ad esempio, si basa su una leggenda metropolitana su una donna sfigurata che attira le sue vittime in una domanda sulla sua bellezza. Non tutti questi Visitatori sono esplicitamente terrificanti, tuttavia, con il Tanuki che ne è la prova; queste creature simili a procioni sono una parte immediatamente riconoscibile del folklore giapponese e sono più interessate ad imbrogliare le persone, piuttosto che al male o alla violenza.

Oltre ad approfondire le origini culturali e storiche di questi nemici immaginari, il post fornisce alcune informazioni su come affrontare al meglio questi nemici nel gioco. I giocatori avranno molti poteri a loro disposizione e sapere quali usare per ogni situazione sarà sicuramente un vantaggio quando si tratta di affrontare questi mostri minacciosi. Con una gamma così diversificata di nemici, avere la giusta conoscenza potrebbe benissimo determinare il successo nel gioco.

Vi ricordiamo che Ghostwire Tokyo uscirà il 25 marzo su PS5 e PC.

Fonte: PlayStation Blog