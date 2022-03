Ghostwire: Tokyo tra magie e combattimenti in un video gameplay della durata di 18 minuti

Nella giornata di ieri allo State of Play è stato mostrato un nuovo trailer di Ghostwire Tokyo, ma ora grazie ad un video gameplay della durata di 18 minuti possiamo dare uno sguardo più da vicino alle meccaniche di gioco.

In Ghostwire: Tokyo, i giocatori esploreranno una visione unica di Tokyo contorta da una presenza soprannaturale. Il gioco permetterà di scoprire una città dalla bellezza inquietante brulicante di Yokai, ovvero spiriti vendicativi che si aggirano per le strade.

Nel gioco si scopriranno punti di riferimento iconici come Shibuya Crossing e Tokyo Tower, resi straordinariamente con dettagli incredibili. Vivremo la città congelata nel tempo in cui la popolazione della città è scomparsa e viaggeremo nel surreale mondo sotterraneo durante la nostra missione per salvare la nostra famiglia. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video.

Ghostwire Tokyo sarà disponibile su PC e PS5 dal 25 marzo.