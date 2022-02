Ghostwire Tokyo in nuovi dettagli nelle parole di Tango Gameworks

L'ultimo numero di EDGE contiene alcune informazioni su GhostWire: Tokyo. Come suggerisce il titolo del gioco, l'azione si svolge nella capitale giapponese e Masato Kimura di Tango Gameworks ha dichiarato che tutti gli aspetti interessanti di Tokyo saranno riuniti nel gioco.

"Abbiamo condensato tutti gli elementi e li abbiamo raggruppati in un sandbox che si adattasse al nostro gioco. Ci sono molte parti diverse di Tokyo che sono collegate in modi davvero interessanti. È un contrasto molto interessante. Il nuovo e il vecchio sono tutti mescolati in un certo senso, ma non realmente mescolati insieme. Stanno fianco a fianco", spiega il responsabile dello sviluppo.

Oltre a questo il team ha discusso anche delle specifiche di PS5: l'SSD della console Sony assicura un'esplorazione fluida senza fastidiosi tempi di caricamento. Contribuisce anche la potenza di calcolo, per la quale gli sviluppatori sono "molto grati".

Il controller DualSense rende l'esperienza di gioco ancora più coinvolgente. Kimura spiega come funziona in combattimento: "Con il controller DualSense, potrete sentire l'energia accumularsi e quando viene liberata in seguito. Non si tratta di qualcosa che si vede in altri giochi, la sensazione di poter seguire queste azioni attraverso i gesti delle mani".

