Ghostwire Tokyo, Okami e oltre: la creative director Ikumi Nakamura al lavoro su un titolo indie

L'ex creative director di Ghostwire: Tokyo Ikumi Nakamura sta lavorando con lo studio dietro il gioco indie Paradise Killer al suo prossimo progetto. Nakamura e Kaizen Game Works hanno rivelato la collaborazione in uno scambio su Twitter incentrato sullo scambio culturale di snack britannici (Kaizen ha sede nel Regno Unito).

Mentre Nakamura sta costruendo un suo studio senza ancora un nome, ha anche trascorso gli ultimi anni da quando ha lasciato Tango Gameworks contribuendo a vari progetti in tutto il mondo, tra cui lavorare sull'arte per Gungrave GORE e creare i concept per un gruppo di skin per Rainbow Six Siege.

Kaizen Game Works non ha rivelato quale sarà il suo prossimo progetto dopo Paradise Killer, ma è emozionante sapere che Nakamura è coinvolta. Paradise Killer è un gioco investigativo in prima persona ambientato in una simulazione e abitata da un cast di immortali strani e sexy, quindi lo studio potrebbe davvero avere una nuova idea rivoluzionaria sul prossimo progetto.

Working with @nakamura193 has been a dream come true! We're making something amazing together and we can't wait to share it with you.



Hope you enjoy your first taste of Hula Hoops, Nakamura-sensei! ? https://t.co/iV1qGrhKCt — ? PARADISE KILLER: Out Now! ? Kaizen Game Works (@KaizenGameWorks) November 18, 2021

Sia Kaizen che Nakamura hanno molta esperienza con i giochi horror; Nakamura ha lavorato in precedenza a Ghostwire e The Evil Within per citarne alcuni, e il co-fondatore di Kaizen Oli Clarke Smith è stato in precedenza uno dei lead designer di The Dark Pictures Anthology presso Supermassive Games.

