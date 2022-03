Ghostwire: Tokyo - Preludio disponibile gratis su PS5 e PS4. Pubblicato un nuovo trailer

Tango Gameworks e Bethesda annunciano il lancio odierno della visual novel Ghostwire: Tokyo - Preludio, gratis per tutti i possessori dei sistemi PlayStation 5 e PlayStation 4.

I giocatori di Steam ed Epic Games Store potranno giocare gratuitamente al preludio a partire dall'8 marzo 2022.

Lasciati trasportare nel mondo di Ghostwire con Ghostwire: Tokyo - Preludio. In questa avvincente visual novel, i giocatori si uniranno all'imperscrutabile KK e alla sua squadra di detective del soprannaturale, mentre sono alle prese con un'insolita sparizione. Tuttavia, nel corso delle indagini, il mistero assumerà tinte sempre più sinistre. I giocatori potranno scegliere come interagire con i colleghi di KK, per ricostruire le loro storie, in questo speciale prequel.

Ghostwire: Tokyo è un'avventura dinamica che mette alla prova i giocatori sfidandoli a padroneggiare le potenti arti della Tessitura eterea e a sconfiggere il pericoloso Hannya e i suoi seguaci che hanno invaso Tokyo, i Visitatori. Queste entità soprannaturali popolano l'incredibile mondo di Ghostwire, creando un'atmosfera mozzafiato che è una dichiarazione d'amore a Tokyo, alle sue curiosità e ai suoi segreti.

I giocatori che prenoteranno l'Edizione Deluxe digitale di Ghostwire: Tokyo dal PlayStation Store otterranno l'accesso anticipato al gioco il 22 marzo 2022. Otterranno anche l'accesso al pacchetto stile streetwear, al completo shinobi e alle armi kunai.

Ghostwire: Tokyo sarà disponibile in tutto il mondo su PS5 e PC il 25 marzo 2022.