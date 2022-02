Ghostwire Tokyo tra i protagonisti dell'evento PlayStation Play! Play! Play!

Sony ha annunciato una serie di dirette streaming che presenteranno tre diversi giochi. Ci saranno un totale di tre diversi PlayStation Play! Play! Play!. La prima trasmissione conterrà il titolo di Square Enix e PlatinumGames, Bablyon's Fall. La seconda trasmissione PlayStation si concentrerà su Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin e la trasmissione finale PlayStation fornirà informazioni su Ghostwire: Tokyo. Le dirette saranno diffuse nei mesi di febbraio e marzo.

Anche se questi programmi saranno esclusivamente per il pubblico giapponese, è possibile che verranno mostrati nuovi video gameplay per i giochi di prossima uscita, pertanto è bene non perdere l'occasione di dare uno sguardo. Il programma per le dirette di Stranger of Paradise, Ghostwire: Tokyo e Babylon's Fall è disponibile di seguito con gli orari italiani:

Babylon's Fall - 19 febbraio 2022 alle 9:00

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin - 26 febbraio 2022 alle 9:00

Ghostwire: Tokyo - 19 marzo 2022 alle 9:00

Fonte: Gematsu