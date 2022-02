Shinji Mikami, papà di Resident Evil e The Evil Within, vorrebbe dirigere almeno un altro gioco

Shinji Mikami, il creatore dietro Resident Evil, Vanquish, Dino Crisis ed il più recente Ghostwire Tokyo, vorrebbe dirigere un altro nuovo gioco. Attraverso un'intervista, Mikami ha dichiarato che vorrebbe tornare come director su un nuovo gioco, dato che con Ghostwire Tokyo altri erano al timone della direzione.

Mikami ha dichiarato di aver avviato Tango Gameworks con l'idea di "creare uno studio che dia una possibilità a creatori giovani e talentuosi". Ciò nonostante Mikami è ansioso di prendere di nuovo le redini in un prossimo gioco prima di ritirarsi definitivamente. "Non vogliamo che dica che è il suo ultimo gioco", ha aggiunto il produttore di Zenimax Masato Kimura durante l'intervista,.

Attualmente Ghostwire Tokyo si è mostrato in un nuovo video gameplay proprio nella serata di ieri dove sono stati condivisi inoltre tanti nuovi dettagli su questo gioco tra cui le diverse meccaniche di combattimento che i giocatori dovranno utilizzare per far fronte ai nemici.

Vi ricordiamo che Ghostwire Tokyo sarà disponibile su PC e PS5 dal 25 marzo.

