Ghostwire Tokyo e il dopo: Shinji Mikami vorrebbe realizzare giochi non solo horror

Ghostwire Tokyo sta per arrivare sugli scaffali in tutto il mondo e recentemente il director di Tango Gameworks Shinji Mikami ha rilasciato un'intervista alla rivista giapponese Famitsu, concentrandosi tra l'altro sul futuro. Il game director ha dichiarato di voler sperimentare altri generi, in quanto lo studio di sviluppo non deve essere etichettato semplicemente come creatore di giochi horror.

"Spero di cambiare alla fine l'immagine che Tango Gameworks ha attualmente", ha spiegato Mikami nell'intervista. "Al momento, siamo ancora visti come uno studio specializzato solo in survival horror. Certo, è bello che i fan ci considerino uno studio con la reputazione di sviluppare giochi di questo genere. Ma vogliamo anche essere visti come uno studio in grado di creare una più ampia varietà di giochi. Rilasceremo sempre più nuovi giochi in futuro, a partire da Ghostwire: Tokyo, quindi per favore dateci il vostro supporto".

Mikami ha poi continuato parlando di un gioco in arrivo da John Johanas, il director di The Evil Within 2, rivelando che non è un titolo horror. "John Johanas, che ha diretto il DLC per The Evil Within e The Evil Within 2, sta lavorando a un titolo completamente nuovo che è l'esatto opposto dell'horror", ha detto a Famitsu. "È davvero un bel gioco, quindi tenete gli occhi aperti".

Vi ricordiamo che Ghostwire Tokyo sarà disponibile domani 25 marzo su PC e PlayStation 5.

