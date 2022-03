Ghostwire Tokyo ha successo su Steam, lancio migliore di The Evil Within 1 e 2

Tango Gameworks ha rilasciato ieri Ghostwire Tokyo e sembra che l'ultimo prodotto di Shinji Mikami abbia convinto maggiormente l'utenza rispetto ai precedenti giochi della software house, perlomeno su Steam.

Come riporta l'insider Benji-Sales su Twitter, nel primo giorno di lancio Ghostwire Tokyo è arrivato a un picco di quasi 14.000 giocatori connessi contemporaneamente, un numero sicuramente più alto rispetto a quelli registrati da The Evil Within (4.499) e The Evil Within 2 (9.918), anche se non del tutto stupefacente.

Looks like a bigger opening at least on Steam / PC than both The Evil Within games pic.twitter.com/tU3rDEYIOw — Benji-Sales (@BenjiSales) March 25, 2022

Si tratta comunque del successo al lancio migliore dello studio, e potremmo pensare che anche su Playstation 5 questo successo sia analogo. Quando, tra un anno, arriverà anche su Xbox Series X/S e Game Pass (la stessa cosa che accadrà tra meno tempo a Deathloop, il 14 settembre, per via della partnership analoga stipulata da Sony con Bethesda) vedremo anche come performerà anche sui sistemi di Microsoft.