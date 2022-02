Ghostwire Tokyo e non solo: Tango Gameworks annuncia il gioco di strategia per mobile Hero Dice

Sembra che l'horror non sia l'unico genere di Tango Gameworks. Lo sviluppatore, insieme publisher ZeniMax Asia, ha da poco rivelato Hero Dice, il gioco di strategia mobile verrà lanciato questa primavera.

Gematsu ha condiviso alcuni dettagli sul gioco, incluso il suo gameplay. Hero Dice combina alcuni diversi elementi di strategia per il suo combattimento e tirerete i dadi come fareste in un gioco da tavolo, combattendo dal punto in cui atterrerete.

Al momento, Hero Dice dovrebbe essere lanciato solo in Giappone, con una finestra di lancio fissata per la primavera. Arriverà su iOS tramite App Store e Android tramite Google Play Store. Tutti i titoli di Tango Gameworks sono stati pubblicati in tutto il mondo fino a questo momento, quindi anche Hero Dice potrebbe uscire al di fuori del Giappone in futuro.

Per quanto riguarda gli altri giochi dello studio, Ghostwire: Tokyo è il prossimo titolo in arrivo. Una recente presentazione PlayStation ci ha fornito uno sguardo approfondito alle sue meccaniche e ha confermato la data di uscita del 25 marzo, insieme a un periodo di accesso anticipato a partire dal 22 marzo. Ghostwire: Tokyo è un'esclusiva a tempo e verrà lanciato su PlayStation 5 e PC.

