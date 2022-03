Ghostwire Tokyo fa il pieno di azione e soprannaturale nel trailer di lancio tra storia e gameplay

Insieme a Deathloop è uno di quei giochi della famiglia Bethesda che usciranno in esclusiva console PS5 (a meno di sorprese solo temporale) per mantenere fede a patti precedenti l'acquisizione di Zenimax da parte di Microsoft.

Ghostwire: Tokyo è il nuovo videogioco ideato da Tango Gameworks, studio capitanato dall'iconico Shinji Mikami (Resident Evil) che abbandona la serie The Evil Within per una IP completamente nuova. Mikami non è alla guida del progetto e per certi versi si vede: Ghostwire: Tokyo pesca a piene mani dal soprannaturale e dall'horror ma allo stesso tempo propone un gameplay molto più vicino alla deriva action che a quella survival improntando il gameplay sull'utilizzo di un arco ma soprattutto su tanti incantesimi e attacchi "magici" avvicinandoci quasi a una sorta di vero e proprio FPS.

Ecco il nuovo trailer tra storia e gameplay mostrato nel corso dell'ultimo State of Play:

Dopo che tutta la popolazione di Tokyo è misteriosamente scomparsa la città viene invasa da una schiera di creature soprannaturali e mostruose. In questo scenario apocalittico, il protagonista Akito si risveglia con un misterioso compagno: una voce nella sua testa, uno spirito chiamato KK che garantisce al giovane poteri incredibili ma che allo stesso tempo agisce con obiettivi indecifrabili. Trovate molti altri dettagli nell'anteprima di Ghostwire: Tokyo.

Ghostwire: Tokyo sarà disponibile il 25 marzo su PC e PS5.