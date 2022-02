Ghostwire: Tokyo ci trascina in un'affascinante e spettrale Tokyo in un lungo video tra storia e gameplay

Dopo che tutta la popolazione di Tokyo è misteriosamente scomparsa la città viene invasa da una schiera di creature soprannaturali e mostruose. In questo scenario apocalittico, il protagonista Akito si risveglia con un misterioso compagno: una voce nella sua testa, uno spirito chiamato KK che garantisce al giovane poteri incredibili ma che allo stesso tempo agisce con obiettivi indecifrabili.

Ghostwire: Tokyo si mostra in dettaglio in un evento che si concentra innanzitutto sul combattimento in prima persona legato all'utilizzo di diverse magie elementali e non ma anche sulla presenza di un fidato arco e dello stealth oltre che di una verticalità da non sottovalutare, capace com'è di proiettarci sui tetti di parecchi edifici. Il gameplay ha confermato alcuni elementi molto tradizionali (forse fin troppo) degli open world come delle sorta di zone da ripulire che ricordano per certi versi degli avamposti.

Fortunatamente l'originalità non sembra mancare soprattutto all'interno di alcune aree in cui tempo e spazio sono completamente distorti e in grado di dare vita a scenari in continuo mutamento e anche per questo estremamente pericolosi. Qui sembra trasparire il fascino per il grottesco e l'orrore centrale in The Evil Within e qui indubbiamente in secondo piano rispetto alla componente action.

Lo showcase si concentra su questo e molti altri aspetti di un gioco sicuramente diverso da The Evil Within e dalle creazioni di Shinji Mikami (che a onor del vero non dovrebbe aver ricoperto un ruolo di spicco nel progetto).

Esattamente come Deathloop, questo è un titolo di uno studio acquisito da Xbox nell'affare Zenimax (Bethesda) che è legato a PlayStation da un accordo precedente. Ghostwire: Tokyo sarà disponibile su PC e PS5 il 25 marzo. Ha la vostra attenzione?