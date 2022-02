Gibbon: Beyond the Trees è un interessante titolo 2D in cui oscilleremo da ramo a ramo nei panni di un gibbone

Annunciato per il 25 febbraio su Apple Arcade prima di essere lanciato in seguito su PC e Switch, Gibbon: Beyond the Trees ci offrirà di incarnare una famiglia di gibboni, primati con braccia immense, mentre affrontano danni causati dalle attività umane.

Il nuovo titolo Broken Rules mostrerà immagini con colori esplosivi, dipinte a mano che rappresentano magnifiche presentazioni delle giungle del sud-est asiatico. La base del gameplay del gioco sembra concentrarsi sull'idea della brachiazione, ovvero la modalità di movimento di una parte delle scimmie arboree, qui trasformata in una forma di flusso di movimento. L'idea sarà quella di padroneggiare il ritmo e l'aspetto acrobatico dell'esercizio, articolato attorno a grandi salti e anche figure in coppia.

Avremo anche la possibilità di scegliere tra una modalità gratuita, che genera un livello in modo procedurale, e una modalità sceneggiata di circa un'ora, che ci metterà di fronte all'impatto devastante della deforestazione e del bracconaggio sulla fauna selvatica.

Come detto, Gibbon: Beyond The Trees verrà lanciato prima su Apple Arcade, il 25 febbraio, dopodiché arriverà su PC e Nintendo Switch.

Fonte: Rock Paper Shotgun