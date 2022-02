Videogiochi in copia fisica quasi 'nulli'? Una statistica mostra un'elevatissima preferenza del digitale

Secondo una statistica condotta da Ars Technica sul suolo americano, la vendita di videogiochi in copia fisica non è solo diminuita negli ultimi anni, ma sta diminuendo sempre di più, anno dopo anno. Nonostante si stiano tenendo in considerazione i soli risultati relativi agli Stati Uniti, si tratta comunque di un campione stsatistico abbastanza esteso e verosimilmente applicabile anche al resto del mondo.

Il numero di giochi nuovi e di recente pubblicazione in copia fisica si è abbassato del 30% dal 2018 al 2021, e se già all'inizio del lasso di tempo considerato il distacco con il numero di copie digitali era considerevole (il rapporto è di circa 1:4), nell'ultimo anno è incrementato enormemente (all'incirca 1:8).

Rapporto di preferenza fisico/digitale in generale

Il declino è avvenuto in percentuale maggiore su Playstation, che ha visto un decremento delle copie fisiche vendute del 38%. Il numero è lievemente minore per quanto riguarda le console Xbox, il 31%, mentre il dato più piccolo in assoluto e riservato a Switch, con solo il 7% di copie fisiche in meno rispetto a quelle digitali.

Se la differenza si vede maggiormente andando a vedere nello specifico i dati relativi a pubblicazioni minori, ad esempio gli indie che escono solo digitalmente, è anche vero che per quanto riguarda release di spessore più ampio il trend resta vagamente consistente, a dimostrazione che anche i grandi publisher possono avere più interesse a rilasciare copie digitali rispetto a quelle fisiche, o perlomeno a promuovere più la vendita del formato digitale che quello fisico.

Rapporto relativo a pubblicazioni minori

Rapporto relativo ai grandi Tripla A

Il campione sarà minore, ma possiamo farlo ugualmente: voi state comprando più in formato digitale o in quello fisico? Quale preferite e in che occasione sareste disposti a scegliere il formato che non preferite?

Fonte: Ars Technica