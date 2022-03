God of War festeggia 17 anni e Santa Monica Studio celebra ringraziando i fan

Ebbene sì, sono già passati ben 17 anni dal lancio del primo indimenticabile God of War su PlayStation 2.

Il 22 marzo del 2005 il primo capitolo dell'amata serie approdava sulla console di Sony, attirando numerosi fan e ottenendo il plauso della critica.

Dopo il lancio del primo God of War, il titolo è diventato uno dei simboli di PlayStation e i capitoli successivi hanno continuato ad avere un enorme successo.

Il più recente God of War del 2018 per PS4 è stato un grandissimo successo e ora i fan non vedono l'ora di mettere le mani su God of War Ragnarok.

L'account Twitter di Santa Monica Studio scrive: "17 anni fa, God of War usciva su PlayStation 2 e ha iniziato il viaggio di Kratos attraverso l'antica Grecia. Vogliamo ringraziare la nostra straordinaria community per essere rimasta con noi (e Kratos) per così tanti anni!"

"Non ci saremmo riusciti senza di voi".

17 years ago, God of War released on the PlayStation 2 and began Kratos? journey through ancient Greece.



We want to take today to thank our amazing community for sticking with us (and Kratos) over so many years!



We couldn?t do it without you ?? pic.twitter.com/7Fgi2MCjCu — Santa Monica Studio ? God of War Ragnarök (@SonySantaMonica) March 22, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Come già detto, ora i giocatori sono in attesa del prossimo God of War Ragnarok, che uscirà su PS5 e PS4 entro il 2022.

Fonte: Twitter.