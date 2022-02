God of War sarebbe a oltre 2 milioni di copie vendute su PC

God of War sembra essere il gioco Sony più venduto finora su PC. Il gioco è uscito il 14 gennaio e, secondo SteamSpy, ha venduto almeno 2 milioni di copie su PC.

SteamSpy stima che il gioco abbia venduto tra i due e i cinque milioni di copie. Il sito mostra solo le stime per le vendite di un gioco (basate sul numero di giocatori che possiedono un gioco). Inoltre SteamSpy tiene traccia solo dei profili pubblici, il che significa che i profili privati ​​(che possiedono il gioco) non vengono conteggiati. Pertanto, e in teoria, le vendite effettive su PC potrebbero essere superiori a due milioni. Non dimentichiamo inoltre che God of War è disponibile tramite altri servizi digitali per PC, come Epic Games Store.

Non possiamo dire con certezza che il gioco ha venduto 4 o 5 milioni di copie. Tuttavia, e secondo queste statistiche, ha sicuramente venduto almeno 2 milioni di copie.

Quindi, in appena un mese, la versione PC di God of War è riuscita a raggiungere il suo obiettivo di 2 milioni di copie. Questo potrebbe spiegare perché Sony considera il gioco un grande successo su PC.

Fonte: DSOGaming.