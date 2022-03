God of War, Amazon sarebbe in trattative per adattare il gioco in una serie TV

Amazon Prime Video potrebbe diventare la casa di un adattamento di God of War su piccolo schermo. Secondo Deadline, la piattaforma di streaming starebbe negoziando per mantenere i diritti per realizzare una serie live-action basata su quel franchise di videogiochi PlayStation.

Questo potenziale adattamento della storia di Kratos sarebbe sviluppato da Mark Fergus e Hawk Ostby (che hanno lavorato a The Expanse) e includerebbe Rafe Judkins (La Ruota del Tempo) come produttore esecutivo e shworunner. Il tutto mentre Sony Pictures Television e PlayStation Productions collaborerebbero attivamente alla realizzazione di questo progetto.

La saga di videogiochi di God of War è iniziata nel 2005 ed è andata avanti con vigore grazie a diversi titoli per console PlayStation. Infatti, dopo l'uscita di God of War nel 2018, Santa Monica Studio sta attualmente lavorando a un nuovo capitolo, God of War Ragnarok.

Per ora non ci sono ulteriori dettagli sulla potenziale serie di God of War. Tuttavia Sony sta pianificando diversi adattamenti di giochi PlayStation, tra cui proprio The Last of Us che viene prodotta da HBO.

