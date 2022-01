God of War è giocabile con controller Xbox e Switch su PC: 'Perché limitare i giocatori?'

Da "God of War" a "console war" il passo sarebbe breve, ma non stavolta: la release su computer di God of War è accessibile anche in questo senso, poiché permette di giocare non solo con Dualshock 4 e DualSense, ma anche con un controller Xbox o addirittura uno Nintendo. Matt DeWald, il capo della produzione tecnica, ha detto che è "fantastico" che si possa giocare con un controller Xbox.

La scelta è stata intenzionale: "Abbiamo messo anche i glifi così non ci si confonde con i tasti da premere" prosegue DeWald, parlando a Game Informer. "Si può usare anche un controller della Switch. E si possono usare anche i controller di terze parti. Abbiamo aggiunto più opzioni possibili: perché dovremmo limitare chi vuole giocare?".

'Ragazzo... prendi pure il primo controller che capita'

La dichiarazione probabilmente esula dalla compatibilità con i controller di Sony che offre Steam, dunque si potrà giocare con il controller anche acquistando il gioco su Epic Games Store (e forse anche GOG, se prima o poi approderà anche lì, come ha fatto Horizon Zero Dawn).

Fonte: GameSpot