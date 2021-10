God of War ha venduto 20 milioni di copie su PlayStation 4

Una delle ip più importanti di Sony, God of War, sbarca su PC forte dei suoi 20 milioni di copie vendute.

L'ha confermato Santa Monica Studios oggi sul PlayStation blog, come già riportato questo pomeriggio in questa notizia. Un dettaglio interessante, tuttavia, ma che potrebbe passare in sordina, è quello relativo ai 19.5 milioni di copie piazzate del titolo, che lo rendono un enorme successo.

Days Gone, Death Stranding e Horizon: Zero Dawn sono stati porting "di peso" per via della loro natura originariamente esclusiva, ma in questo caso si tratta di capitalizzare su un titolo che ha una base già enormemente ampia e riconosciuta, per portare il brand a colonizzare anche l'ambiente PC, in attesa di nuovi sviluppi relativi al prossimo God of War: Ragnarok negli anni a venire.

God of War has sold through 19.5 million copies as of August 2021



More: https://t.co/MLCLk7EjfY



Sony's definitely happy. The God of War franchise has exploded and Ragnarok's going to be a juggernaut. pic.twitter.com/zqoldKTHHH — Shinobi602 (@shinobi602) October 20, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Le mire sono ambiziose e si tratta sicuramente di una delle esclusive più ambite dai giocatori dotati di PC, in grado di trarre il massimo dalle proprie configurazioni più avanzate. Il titolo, attualmente, è già disponibile per il preordine, su Epic Games Store e su Steam.

Fonte: PlayStation Blog