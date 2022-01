God of War che gira su Intel Celeron senza GPU è la stramberia tech della giornata

God of War è sbarcato da poco su PC e il lancio del titolo del 2018 rappresenta un ulteriore passo di PlayStation verso l'universo PC.

Il gioco, in questa nuova versione appare davvero splendido e, secondo la puntuale analisi tecnica di Digital Foundry, è un porting semplicemente sensazionale.

Ovviamente, la versione PC di God of War appare graficamente più bella a seconda delle configurazioni, ma sembra che non ci voglia "troppo" per far girare il titolo.

O almeno così sembra. Stando a quanto pubblicato dall'utente Reddit TheVideoGaymer, God of War è in grado di girare su Intel Celeron senza GPU:

Nelle notizie correlate, vi abbiamo parlato della strategia di PlayStation e del lancio delle esclusive su PC che, secondo un noto analista, è una "strategia che sta dando i suoi frutti".

Che ne pensate di God of War in versione PC?

Fonte: Reddit.