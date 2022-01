God of War e Monster Hunter Rise sono in cima alla classifica di vendita di Steam

Le classifiche di vendita sulla piattaforma di Valve, Steam, mettono in evidenza due titoli molto attesi dai giocatori della community negli ultimi mesi: God of War e Monster Hunter Rise. Il primo è stato pubblicato su PlayStation 4 nel 2018 mentre il secondo è stato lanciato su Nintendo Switch a marzo 2021.

Attualmente, entrambi i giochi sono in cima alla lista dei giochi più popolari. Guardando il tracciato delle vendite di Steam, Monster Hunter Rise occupa il primo posto, seguito da vicino da God of War.

Monster Hunter Rise è stato lanciato su PC da poco e ha ricevuto molto coinvolgimento, poiché ha raggiunto un numero massimo di giocatori simultanei di 1,5 milioni con oltre 90.000 giocatori il giorno del lancio su Steam. Sarà interessante vedere come si comporterà God of War quando verrà lanciato su PC domani 14 gennaio.

I giocatori dovranno aspettare solo un giorno prima di poter mettere le mani su God of War per PC: se ancora non l'avete fatto, a questo link potete dare uno sguardo alla nostra recensione.

Fonte: GamingBolt