God of War su PC ci fa giocare nei panni di Atreus grazie a una mod!

Il meraviglioso mondo delle mod ha colpito da qualche settimana anche God of War che, dopo lo sbarco su PC, ha visto ogni genere di tentativo di miglioramento tecnico oppure, nuovi modi per vivere l'avventura di Kratos e Atreus. Ed è proprio del figlio dell'ex dio della guerra che dobbiamo parlare, con una mod dedicata esclusivamente a lui.

Il modder Speclizer, ha reso Atreus protagonista, un personaggio che può fare assolutamente a meno della guida di un ex generale spartano ─ effettivamente Kratos è molti "ex". Ovviamente non è perfetta e nello scontro contro Baldur che potrete visionare qui sotto, il personaggio controllato dal giocatore tende al pattinaggio. Che sia una nuova tecnica?

Del resto, lo stesso modder ha tenuto a precisare la natura della build: "Come potete vedere, chiaramente non è un'esperienza fluida e richiede ancora molto più lavoro prima del rilascio."

Attendiamo fiduciosi, chissà se porterà effettivamente a una nuova esperienza di gioco.

Fonte: dualshockers.com