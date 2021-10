God of War sta per arrivare su PC e Cory Barlog ironizza: 'Sono un po' come Hideo Kojima'

Il director di God of War, Cory Barlog, ha fatto un commento divertente sull'annuncio di ieri della versione PC del gioco.

Lo sviluppatore ha fatto riferimento alle dichiarazioni di due anni fa, quando aveva affermato di "volere davvero" che il gioco basato sulle avventure di Kratos e Atreus potesse arrivare anche sui PC. La speranza ora si è tramutata in realtà e riprendendo quel vecchio tweet, Barlog ha aggiunto che si sarebbe dovuto chiamare Hideo Kojima, alludendo al fatto che Death Stranding è uscito prima solo su PS4, e poi su PC.

"Ah. Immagino di essere un po' come Kojima, dopotutto? Mi ci sono voluti solo pochi anni", ha twittato Barlog dopo l'annuncio inaspettato che God of War sarebbe finalmente arrivato su PC. Di seguito potete dare uno sguardo al tweet.

God of War is coming to PC on January 14 2022!!!???



Huh. I guess I am a little bit Kojima after all? Just took me a couple of years.?https://t.co/TDT0hqjM6Y pic.twitter.com/lJ9nQgy45L — cory barlog ? (@corybarlog) October 20, 2021

L'avventura di Kratos e Atreus arriverà su PC il 14 gennaio 2022. Questa versione avrà una grafica migliorata, la possibilità di giocare in 4K e controlli adattati alla tastiera e al mouse. Inoltre, avrà anche il supporto DLSS, una tecnica che migliora il funzionamento del gioco.