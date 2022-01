God of War su PC ha una raccolta di divertentissime mod

God of War è disponibile su PC da pochissimi giorni ma già i modder si sono sbizzarriti. La pagina Nexus Mods per God of War è piena di mod che offrono nuovi giochi, file e nuovi shader. Ce n'è anche uno che rimuove le sopracciglia e la barba di Kratos e li sostituisce con dei meravigliosi mustacchi. Ma non è tutto.

Un'altra mod dà a Kratos grandi occhi finti e una bocca spalancata, che in qualche modo mina l'elevata drammaticità del gioco. Non solo, ma un'altra mod aumenta in maniera spropositata la testa di Kratos facendolo diventare, se possibile, ancora più minaccioso. E se pensavate che il protagonista fosse già massiccio di suo, una mod ingigantisce ulteriormente le braccia per renderlo ancora più grosso.

"Non abbiamo aggiunto il supporto alle mod", aveva dichiarato il senior manager della produzione tecnica Matt DeWald in un'intervista. "Tutto ciò che abbiamo è personalizzato, quindi è davvero difficile costruire alcune di queste cose. Ma sono sicuro che alcune persone molto intelligenti là fuori faranno cose molto interessanti e vedremo cosa ne verrà fuori". E infatti, come volevasi dimostrare.

Fonte: Eurogamer