God of War è arrivato su PC grazie all'insistenza dello studio di sviluppo, come gli altri port delle esclusive

L'uscita di God of War su PC rappresenta, seppur con un considerevole ritardo di quasi quattro anni, un passo molto importante sia per Santa Monica (essendo questo il suo primo gioco su computer), sia per l'utenza PC, sia per la stessa Sony. Cory Barlog ha potuto rivelare di più sulla decisione finale di effettuare porting su PC.

Il merito, in questo caso, non è tanto della detentrice dei diritti di publishing, ma degli studi di sviluppo. È grazie a loro, infatti, se Sony è stata convinta ad autorizzare lo "sdoppiamento" dei suoi giochi sulla piattaforma: "Credo siano stati tutti gli studi di sviluppo che la vendevano come un'ottima idea. Dobbiamo pur pensarci. Alla fine, penso sia traboccato il vaso: avevamo mandato talmente tanti ticket di suggerimento che avranno detto «Non ne possiamo più. E va bene, lo autorizziamo»".

"È un processo che stiamo ancora cercando di automatizzare e mettere in atto, in quanto compagnia e in quanto studi di sviluppo individuali". Negli ultimi due anni, Sony sarebbe dunque stata convinta a rilasciare un port PC di Horzion Zero Dawn, Days Gone e God of War (il cui port è stato in cantiere per almeno due anni), ai quali si aggiungeranno presto Uncharted 4 e il suo DLC standalone L'Eredità Perduta.

Quanto all'approdo delle altre esclusive della generazione trascorsa al momento non ci sono dati ufficiali, ma sappiamo che negli ultimi tempi Sony ha anche acquisito uno studio di sviluppo specializzato in port su PC, Nixxes, ed effettua collaborazioni attive con altri studi di terze parti (come Jetpack Interactive, autore del port di God of War), perciò non resta che aspettare conferme e lanciarsi in previsioni: quale sarà la prossima esclusiva ad approdare sui nostri monitor?

