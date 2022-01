God of War su PC ha già le prime mod e quella del FOV trasforma gli scontri con i boss

Come prevedibile, l'arrivo su PC di God of War ha aperto le strade ai modder, intenti a divertirsi nella maniera più disparata nel rendere il titolo grottesco oppure, più godibile.

sappiamo un po' tutti come la particolarità delle nuove avventure di Kratos sia l'abbandono della telecamera fissa proveniente dai capitoli classici della serie, in favore di una libera ma che grazie all'eccellente comparto tecnico si sposa perfettamente con le cutscene realizzate col motore di gioco, facendo sì che God of War dia la sensazione di trovarsi di fronte a un piano sequenza continuo.

Tutto ciò che vediamo è dunque frutto dell'attenta regia di Sony Santa Monica e questa premessa è necessaria per introdurre la mod in questione, che modifica il FOV del gioco. Aumentare il campo visivo va contro le direttive artistiche del team di sviluppo eppure, sembra che le boss fight (qui sotto potrete vedere la prima) rendano meglio, potendo osservare tutte le particolarità dello scontro. Rimane una modifica da usare con cautela, ma è solo l'inizio della trasformazione di God of War.