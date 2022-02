God of War per PC ha una mod che dona a Kratos il suo look classico

I giocatori PC di God of War possono ora equipaggiare una mod che consentirà a Kratos di riavere il suo look classico visto nei precedenti giochi della serie.

Questa mod sostituisce la sua copiosa barba con il classico pizzetto, il che rende Kratos il personaggio dei classici titoli di God of War.

Potete dare un'occhiata alla mod per PC di God of War in azione qui sotto in una boss fight.

God of War è stato lanciato per PC all'inizio di questo mese e porta con sé una serie di miglioramenti tecnici tra cui la risoluzione 4K e il supporto per DualSense.

La versione originale del gioco è stata lanciata su PS4 nell'aprile 2018, con un sequel, God of War Ragnarok, in uscita quest'anno per PS4 e PS5.

Fonte: PSU.